Galatasaray'a 4 futbolcusundan kötü haber!

31 Ocak 2025 00:35 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 00:53

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Ajax ile karşılaşan Galatasaray'da sarı kart sınırındaki Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez cezalı duruma düştü. Yunus Akgün ise sakatlanarak oyundan çıktı.

Osimhen için Galatasaray'dan tarihin en büyük teklifi! Napoli anında cevap verdi

Osimhen için Galatasaray'dan tarihin en büyük teklifi! Napoli anında cevap verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24'ü garantileyen Galatasaray, play-off oynamadan doğrudan son 16'ya çıkma hesapları yaptığı Ajax maçında istediğini bulamadı. Birçok gol fırsatından yararlanamayan sarı kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup oldu. Temsilcimiz bu skorla doğrudan son 16'ya kalma şansını kaybetti.

OSIMHEN, TORREIRA VE SANCHEZ CEZALI

Öte yandan Galatasaray'ın ilk 11'inde oynayan 3 futbolcusundan kötü haber geldi. Nijeryalı golcü Victor Osimhen ilk yarıda, Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ise ikinci yarıda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İki futbolcu, sarı kırmızılıların bir sonraki turda oynayacağı ilk mücadelede forma giyemeyecek.

YUNUS AKGÜN SAKATLANDI

Öte yandan temsilcimizde bir de sakatlık şoku yaşanıyor. Galatasaray'ın bu sezonki en başarılı oyuncularından Yunus Akgün sakatlandı. Kendini yere bıraktıktan sonra yeniden oynamaya çalışan Akgün maça devam edemedi. Yunus, 60. dakikada yerini Jelert'e bıraktı.