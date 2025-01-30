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Ajax - Galatasaray maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 21:49 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 21:51
Ajax - Galatasaray maçı canlı anlatım

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda takımı Ajax ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maçın detayları tgrthaber.com'da...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Ajax ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Johan Cruijff Arena'da oynanacak.

 

 

11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Hato, Henderson, Taylor, Brobbey, Godts, Baas, Traore, Fitz-Jim, Sutalo

Galatasaray: Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan; Torreira, Sara; Yunus, Mertens, Barış Alper; Osimhen

Ajax - Galatasaray maçı canlı anlatım - 1. Resim

HAKEM KADROSU

Ajax ile Galatasaray arasındaki müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Jesus Gil Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado üstlenecek.Mücadelede dördüncü hakem olarak Guillermo Cuadra görev alacak.

Ajax - Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu. VAR'da Carlos del Cerro Grande görev alacak. AVAR'da ise Alejandro Hernandez hazır bulunacak.

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Kaynak: tgrthaber.com

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