Beşiktaş forması giyen Jean Onana İtalyan kulüp Genoa ile anlaştı!

30 Ocak 2025 20:38 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 20:45

Beşiktaş'ta Jean Onana kiralık olarak İtalya Serie A takımı Genoa'ya kiralandı ve transfer KAP'a bildirildi.

Beşiktaş, Jean Onana'nın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Genoa'ya kiralandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2023-2024 sezonunun başında Beşiktaş'a katılan Jean Onana takımı ile 16 maça çıkarken 1 de asist yaptı. Kamerunlu oyuncu geçen sezonun ikinci yarısını da Fransız ekip Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.