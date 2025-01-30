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Eljif Elmas Torino'da!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 19:02 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 19:06
Eljif Elmas Torino&#039;da!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Makedon futbolcu Eljif Elmas, Leipzig tarafından Torino'ya kiralandı.

Bundesliga takımı Leipzig, bir zamanlar Fenerbahçe forması terleten Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas'ın bonservisini İtalyan temsilcisi Torino'ya kiraladı.

Torino'nun yaptığı açıklamada 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İtalyan ekibinde 11 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

İtalyan ekibinin sezon sonuna kadar bonservisini kiraladığı 25 yaşındaki Elmas, 2017-19 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi.

Eljif Elmas, bu sezon Leipzig formasıyla 6 maçta oynadı, 1 asist yaptı.

Fenerbahçe Eljif Elmas ile yollarını resmen ayırdı

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Kaynak: tgrthaber.com

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