Galatasaray'a Derrick Köhn piyangosu! Sürpriz talip çıktı: 3 katına gidiyor!

30 May 2024 14:46 - Güncelleme : 30 May 2024 14:47

Galatasaray devre arası transfer döneminde 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn'ü Alman ekibi Hannover'den 3.35 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı formayı giydiği yarım sezon sonunda hem lig hem de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan 25 yaşındaki sol bek gösterdiği performansla geçer not aldı.

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF GELDİ!

Fanatik'te yer alan haberde; Almanya Bundesliga'dan bir kulübün 25 yaşındaki Derrick Köhn için 10 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı ifade edildi.

GALATASARAY SICAK BAKIYOR

Haberin detayında sarı-kırmızılı yönetimin Alman sol bekin satışına oldukça sıcak baktığı belirtildi.

15 MAÇTA 1 GOL-2 ASİST

Galatasaray'a devre arasında transfer olan Derrick Köhn, 15 maçta forma giyerken 1 gol attı ve 2 de asist yaptı..

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında gösterilen Alman oyuncu, ortaya koyduğu performansla büyük beğeni kazandı.