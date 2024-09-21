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Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber: İki yıldız kadroda yok!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
21 Eylül 2024 16:27 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 16:27
Galatasaray&#039;a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber: İki yıldız kadroda yok!

Süper Lig'in 6. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takıma 2 oyuncusundan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig​'in 6. haftasında Fenerbahçe​ ile Galatasaray​, bu akşam Ülker Stadyumu​'nda kozlarını paylaşacak.

Ligde geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe​, haftaya 13 puanla 2. sırada girerken, 5'te 5 yapan Galatasaray​ 15 puanla lider durumda yer alıyor.

GALATASARAY'A ZİYECH VE YUSUF'DAN KÖTÜ HABER!

Galatasaray'a zorlu derbi öncesi iki yıldızından kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir​ ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech​, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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