Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! İspanyol devi talip oldu
Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Sergio Oliveira'ya sürpriz bir ekip talip oldu. Portekizli orta sahanın yeni adresi İspanya olabilir. İşte detaylar...
Yeni sezona 25. şampiyonluk ve 5. yıldız parolasıyla giren Galatasaray'da kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılması planlanan oyuncular konusunda da gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı takımda yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira'yı La Liga ekibi transfer etmek istiyor.
VALENCİA'DAN SERGİO OLİVEİRA HAMLESİ
A Spor'da yer alan habere göre; İspanyol devi Valencia, Galatasaray'dan Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Haberde, Oliveira'ya Avrupa'dan başka tekliler de olduğu ifade edildi.
BRAGA'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Geçtiğimiz günlerde Portekiz basınından çıkan haberde, Sergio Oliveira için Braga'nın da girişimlerde bulunduğu ancak tecrübeli futbolcunun, Portekiz'de yalnızca eski kulübü Porto'da forma giyebileceğini dile getirerek bu teklifi reddettiği belirtildi.
GALATASARAY İLE 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında gösterilen Portekizli oyuncunun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takım yüksek maaşı nedeniyle Oliveira ile yollarını ayırmak istiyor.
58 MAÇTA 6 GOL-7 ASİST
2022 yılında Galatasaray'a transfer olan Sergio Oliveira, geride kalan iki sezonda sarı-kırmızılı formayla 58 maça çıkarak 6 gol ve 7 asist katkısında bulundu.
Yıldız oyuncun Galatasaray ile iki Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.