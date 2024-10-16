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Galatasaray'a Torreira şoku! Transferi açıkladılar...

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 15:49 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 16:01
Galatasaray&#039;a Torreira şoku! Transferi açıkladılar...

Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi için de şimdiden çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılara kötü bir haber geldi. Cimbom'un yıldız oyuncusu Lucas Torreira'nın transferini böyle duyurdular. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray​'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi için de şimdiden çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılara kötü bir haber geldi. 

Galatasaray'a Torreira şoku! Transferi açıkladılar... - 1. Resim

Galatasaray'da Lucas Torreira​ ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınından gazeteci Damian Rancez, Lucas Torreira'nın Boca Juniors​'a transfer olmaya yakın olduğunu duyurdu.

Galatasaray'a Torreira şoku! Transferi açıkladılar... - 2. Resim

"HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR"

El Crack Deportivo'ya konuşan Rancez, "Torreira'nın Boca'da oynaması için her şey yolunda gidiyor. Juan Roman Riquelme'nin hedefindeki isim o ve gelmeye Leandro Paredes'ten daha yakın" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a Torreira şoku! Transferi açıkladılar... - 3. Resim

28 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'a Torreira şoku! Transferi açıkladılar... - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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