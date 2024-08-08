Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu: İngiltere'den talip çıktı!
Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha için eski kulübü Crystal Palace'ın devreye girdiği iddia edildi. Takımda süre bulmakta zorlanan yıldız futbolcunun yüksek maaşı da sarı-kırmızılı kulübün ayrılığı daha sıcak baktırıyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon başında Crystal Palace ile sözleşmesinin bitmesiyle Galatasaray'a imza atan Wilfried Zaha için yeni bir iddia ortaya atıldı.
SEZON SONU FORMAYI KAPTIRDI
Fildişi Sahilli oyuncu geçtiğimiz sezon ana planda yer alsa da sezon sonuna doğru Barış Alper'in formayı kapmasıyla teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihleri arasında yer almamıştı.
ESKİ KULÜBÜ ZAHA İÇİN DEVREYE GİRDİ
İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Crystal Palace'ın 31 yaşındaki eski oyuncusunu yeniden kiralamak için Galatasaray'la temaslara başladığı öne sürüldü.
YÜKSEK MAAŞI DÜŞÜNDÜRÜYOR
Zaha, Galatasaray'dan 4.35 milyon euro net maaş kazanırken 2.33 milyon euro da imza parası alıyor.
Takıma istenilen seviyede katkı sağlayamayan Fildişi Sahilli yıldızın yüksek maaşı sarı-kırmızılı kulübü düşündürüyor.
CRYSTAL PALACE MAAŞINI ÖDEMEYE HAZIR
Premier Lig ekibinin yaklaşık 8,5 sezon formasını giyen Wilfried Zaha'nın maaşını ödemeye hazır olduğu da kaydedildi.
Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Zaha'nın şu an için Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmasa da ilerleyen süreçte fikrinin değişebileceği de ifade ediliyor.
43 MAÇTA 10 GOL-5 ASİST
Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 43 resmi maça çıkan Wilfried Zaha, 10 gol atıp, 5 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro civarında gösterilen Fildişi Sahilli yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.