Galatasaray'da Didier Drogba sürprizi! Geri dönüyor

07 May 2024 19:44 - Güncelleme : 07 May 2024 19:47

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'nın sarı-kırmızılı takımı futbol direktörü olarak dönme ihtimali belirdi.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray Kulübü'nde 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimi Süheyl Batum'un kazanması halinde Sportif AŞ Başkanı olacak olan Ünal Aysal, Didier Drogba ile görüştü.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Aysal, Fildişi Sahilli eski futbolcu ile görüşmesinin ardından anlaşma sağladı.

Süheyl Batum'un seçimi kazanması halinde Galatasaray'da Sportif Direktör Didier Drogba olacak.