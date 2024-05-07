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Galatasaray'da Didier Drogba sürprizi! Geri dönüyor

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
07 May 2024 19:44 - Güncelleme : 07 May 2024 19:47
Galatasaray&#039;da Didier Drogba sürprizi! Geri dönüyor

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak seçimde başkan adayı olan Süheyl Batum'un seçimi kazanması halinde sportif direktörlük görevine Didier Drogba'yı getireceği öne sürüldü.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'nın sarı-kırmızılı takımı futbol direktörü olarak dönme ihtimali belirdi.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray Kulübü'nde 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimi Süheyl Batum'un kazanması halinde Sportif AŞ Başkanı olacak olan Ünal Aysal, Didier Drogba ile görüştü.

Galatasaray'da Didier Drogba sürprizi! Geri dönüyor - 1. Resim

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Aysal, Fildişi Sahilli eski futbolcu ile görüşmesinin ardından anlaşma sağladı.

Süheyl Batum'un seçimi kazanması halinde Galatasaray'da Sportif Direktör Didier Drogba olacak.

Kaynak: tgrthaber.com
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