Galatasaray'da Emin Bayram'ın ardından bir ayrılık daha!

31 Temmuz 2024 10:08 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:10

Taraftar isyan etmişti: Emin Bayram imza için Belçika'ya gidiyor! Galatasaray'ın kazanacağı bonservis belli oldu

Taraftar isyan etmişti: Emin Bayram imza için Belçika'ya gidiyor! Galatasaray'ın kazanacağı bonservis belli oldu

-Galatasaray genç stoperi Emin Bayram'ı Belçika ekibi Westerlo’ya sattı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 21 yaşındaki savunmacı için 4 milyon euro artı bir sonraki satıştan % 50 pay karşılığında anlaştı. Ayrıca Emin Bayram’ın geri alma önceliği de Galatasaray da olacak.

SÜPER LİG İÇİN 20 MİLYON EURO CEZA MADDESİ VAR!

Emin Bayram Türkiye’de başka bir kulübe transfer olması durumunda Galatasaray’a 20 milyon Euro ceza ödenecek. Emin Bayram anlaşma sonrası Belçika’nın yolunu tuttu.

Genç futbolcu geçtiğimiz sezon Westerlo formasıyla iyi bir sezon geçirerek dikkatleri üzerine çekmişti.

METEHAN BALTACI KALDI

Galatasaray’da Emin Bayram'ın ayrılığı sonrası kampın yıldızlarından Metehan Baltacı’nın takımda kalmasına karar verildi.

Eyüpspor’un ısrarla istediği 21 yaşındaki futbolcu 4. stoper olarak kadroda değerlendirilecek.

SERGİO OLİVEİRA AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Sarı-kırmızılı takımda gözden çıkarılan Sergio Oliveira için gelen tekliflerin değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

Galatasaray’dan yıllık 2 milyon 750 bin euro ne ücret alan ve 2 sene daha kontratı bulunan tecrübeli oyuncunun takım bulamaması halinde alacaklarına karşılık serbest bırakılabileceği de belirtildi.

PORTEKİZ'DEN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ!

Portekizli oyuncuya ülkesinde talipler olduğu ancak Oliveira'nın bu teklifleri geri çevirdiği ifade ediliyor.

Tecrübeli oyuncunun maaşının tamamını karşılayabilecek bir takımın çıkma ihtimali düşük görülüyor.