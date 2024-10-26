Galatasaray'da Jelert'in yerine yeni sağ bek! İtalyan basını duyurdu

26 Ekim 2024 10:16 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 11:50

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna lider olarak devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, iki kulvarda müthiş bir şekilde ilerlerken, ocak ayı için transfer çalışmalarına da başladı. Cimbom, performansından memnun olmadğı Jelert'in yerine yeni bir takviye yapmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...