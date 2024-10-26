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Galatasaray'da Jelert'in yerine yeni sağ bek! İtalyan basını duyurdu

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ekim 2024 10:16 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 11:50
Galatasaray&#039;da Jelert&#039;in yerine yeni sağ bek! İtalyan basını duyurdu

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna lider olarak devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, iki kulvarda müthiş bir şekilde ilerlerken, ocak ayı için transfer çalışmalarına da başladı. Cimbom, performansından memnun olmadğı Jelert'in yerine yeni bir takviye yapmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig​'de lider konumda bulunan Galatasaray​'da flaş gelişmeler yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi​'nde de liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarına da şimdiden başladı.

Galatasaray'da Jelert'in yerine yeni sağ bek! İtalyan basını duyurdu - 1. Resim


Sağ bekte forma giyen Elias Jelert​'in performansından memnun olmayan sarı kırmızılılar, o bölgeye yeni bir transfer yapmak için harekete geçti.

Galatasaray'da Jelert'in yerine yeni sağ bek! İtalyan basını duyurdu - 2. Resim

MÜJDELİ HABER GELDİ

Jelert'in yerine sağ bek arayan ve ilk hedefi Davide Calabria olan Galatasaray'a sevindirici haber geldi. Calciomercato'nun haberine göre, Milan'ın kaptanı Calabria ara transferde Cimbom'un yolunu tutacak.

Galatasaray'da Jelert'in yerine yeni sağ bek! İtalyan basını duyurdu - 3. Resim

HOCASI GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Haberde, teknik direktör Paulo Fonseca'nın Calabria'nın ayrılmasını istemediği belirtildi. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın teklifini değerlendirmeye kararlı olduğu ifade edildi. Diğer yandan İtalyan futbolcuyla Marsilya'nın da ilgilendiği kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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