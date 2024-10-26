Galatasaray'da Jelert'in yerine yeni sağ bek! İtalyan basını duyurdu
Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna lider olarak devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, iki kulvarda müthiş bir şekilde ilerlerken, ocak ayı için transfer çalışmalarına da başladı. Cimbom, performansından memnun olmadğı Jelert'in yerine yeni bir takviye yapmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde de liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarına da şimdiden başladı.
Sağ bekte forma giyen Elias Jelert'in performansından memnun olmayan sarı kırmızılılar, o bölgeye yeni bir transfer yapmak için harekete geçti.
MÜJDELİ HABER GELDİ
Jelert'in yerine sağ bek arayan ve ilk hedefi Davide Calabria olan Galatasaray'a sevindirici haber geldi. Calciomercato'nun haberine göre, Milan'ın kaptanı Calabria ara transferde Cimbom'un yolunu tutacak.
HOCASI GÖNDERMEK İSTEMİYOR
Haberde, teknik direktör Paulo Fonseca'nın Calabria'nın ayrılmasını istemediği belirtildi. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın teklifini değerlendirmeye kararlı olduğu ifade edildi. Diğer yandan İtalyan futbolcuyla Marsilya'nın da ilgilendiği kaydedildi.