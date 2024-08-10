Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği sürüyor! Rusya'ya transferi iptal mi oldu?

10 Ağustos 2024 14:35 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 14:42

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Galatasaray’ın Hatayspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig’in yeni sezon açılış maçında takımın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu’na taraftarlar destek çıktı.

"ARKANDAYIZ KAPTAN"

Sarı-kırmızılı seyirciler Aktürkoğlu’nu tribüne çağırarak tezahüratta bulundu. “Arkandayız Kaptan” yazan ve Kerem Aktürkoğlu’nun fotoğrafının olduğu pankart açıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU: "BAŞ TACISINIZ"

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu taraftarların desteğini kayıtsız kalmadı.

Maç öncesi tezahüratların arından taraftarlara yönelen Kerem, elini başının üstüne koyarak "Baş tacısınız" mesajını verdi.

Taraftarlar uzun süre Kerem Aktürkoğlu'na sevgi gösterisinde bulunarak tezahürat yaptı.

SOYUNMA ODASINDA VERDİĞİ TEPKİYLE GÜNDEM OLMUŞTU!

Galatasaray’ın kaptanlarından 25 yaşındaki futbolcunun Süper Kupa maçının devre arasında oyundan çıkarıldığını öğrendiğinde soyunma odasında aşırı tepkide bulunduğu ve takım içinde sorunlara sebep olduğu iddia edilmişti.

Kerem, bu iddialara gece 3'te yaptığı bir açıklamayla tepki göstermişti.

KEREM AKTÜRKOĞLU AYRILACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasında yaşananların ardından takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.

Milli futbolcunun Derrick Köhn ile birlikte Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olacağı iddia edilmişti.

RUSYA'YA TRANSFERİ YATTI!

Kerem Aktürkoğlu'nun Rusya'ya transfer olmak istemediği öne sürüldü.

Yabancı basında çıkan iddialara göre; Rusya değil, Avrupa ekiplerinden gelen tekliflerin değerlendirmesini isteyen milli futbolcunun İspanya'ya transfer olmak istediği ifade ediliyor.

Zaha'nın İngiltere'ye transferinin an meselesi olması, Kerem'in takımda kalmak ihtimalini de bir hayli yükseltti.