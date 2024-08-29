Galatasaray’da Okan Buruk için karar çıktı! Olağanüstü toplantıda konuşulanlar sızdı

29 Ağustos 2024 11:40 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:14

Galatasaray'a bir darbe daha: Borsada hisseleri sert düştü! Fenerbahçe hisselerinde Ferdi etkisi

Galatasaray'a bir darbe daha: Borsada hisseleri sert düştü! Fenerbahçe hisselerinde Ferdi etkisi

Galatasaray son yıllarda Avrupa arenasında başarısız çizgiyi bu sezon da sürdürdü. Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a her iki maçta da yenilerek gruplara kalma başarısı gösteremeyen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sosyal medyada kulüp kaynaklarına dayandırılan bazı haberlerde ise Buruk'un görevine son verileceği iddiası gündeme oturdu. Bu gelişmelerin ardından dün akşam saatlerinde olağanüstü toplana Galatasaray yönetiminin teknik direktör Okan Buruk'un takımdaki geleceğine ilişkin kararını verdiği öğrenildi.

OKAN BURUK İLE YOLA DEVAM KARARI

Sabah'ın haberine göre olağanüstü yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleri, "Okan hocamız bizi iki sene üst üste şampiyon yaptı. Sezon daha uzun, önümüzde yeni hedefler var. Yeni transferler oturdukça daha iyi olacağız" şeklinde ortak görüş bildirerek Buruk'a güvenoyu verdi.

Başkan Dursun Özbek'in de bu görüşleri dikkate alarak "Hocamızın arkasındayız" sözleriyle Okan Buruk ile yola devam kararını teyit ettiği belirtildi.

GALATASARAY'DA BÜYÜK KARGAŞA

Sezona Türkiye Süper Kupası finalinde Beşiktaş karşısında yaşanan 5-0'lık hezimetle giren Galatasaray Süper Lig'e 2'de 2 ile girmesine rağmen oynadığı futbolla eleştirilen almıştı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise grup turuna kalamayarak yaklaşık 950 milyon TL'lik bir gelirden mahrum kaldı. Bu durum, son 2 yılda elde edilen şampiyonluklara rağmen teknik direktör Okan Buruk'u ve Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunu tartışmalı hale getirdi.

Diğer yandan kulüp yönetiminden bazı isimlerin, kombine biletleri karaborsadan sattığı iddiaları da sarı-kırmızılıların büyük bir çalkantının içine çekti.