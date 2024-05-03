Galatasaray'da seçim 25 Mayıs günü yapılacak

03 May 2024 21:18 - Güncelleme : 03 May 2024 21:24

Galatasaray Başkanlık Seçimi için belirlenen tarih 25 Mayıs olarak açıklandı.

Seçim için genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Galatasaray'ın son başkanı Dursun Özbek'in görev süresi boyunca yapılan önemli projeler ve alınan kararlar, kulübün geleceği üzerinde büyük etki bıraktı.

Şimdi ise, kulübün yeni liderini belirlemek için başkanlık seçimi yaklaşıyor.

Dursun Özbek'in tekrar aday olmasıyla birlikte, kulüp içinde ve taraftarlar arasında seçim heyecanı başladı.

Başkanlık yarışı, kulübün geleceği için kritik bir öneme sahip.

Bu nedenle, tüm gözler 25 Mayıs'a çevrildi.