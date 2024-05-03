03 May 2024 21:18 - Güncelleme : 03 May 2024 21:24
Galatasaray'da seçim 25 Mayıs günü yapılacak
Galatasaray camiasında heyecan dorukta! Kulüp başkanlığı için geri sayım başladı. Son başkanlık seçimi olan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'ndan yaklaşık iki yıl sonra, Galatasaray'da yeni bir seçim yapılacak. Peki, bu seçim ne zaman yapılacak ve adaylar kimler? İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Galatasaray Başkanlık Seçimi için belirlenen tarih 25 Mayıs olarak açıklandı.
Seçim için genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.
Galatasaray'ın son başkanı Dursun Özbek'in görev süresi boyunca yapılan önemli projeler ve alınan kararlar, kulübün geleceği üzerinde büyük etki bıraktı.
Şimdi ise, kulübün yeni liderini belirlemek için başkanlık seçimi yaklaşıyor.
Dursun Özbek'in tekrar aday olmasıyla birlikte, kulüp içinde ve taraftarlar arasında seçim heyecanı başladı.
Başkanlık yarışı, kulübün geleceği için kritik bir öneme sahip.
Bu nedenle, tüm gözler 25 Mayıs'a çevrildi.
Kaynak: TGRT Haber