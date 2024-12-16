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Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Osimhen ve Barış Alper Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Sabah
16 Aralık 2024 11:58 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 12:10
Galatasaray&#039;da son dakika gelişmesi! Osimhen ve Barış Alper Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in kritik Trabzonspor derbisinde oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Teknik ekip, son çalışmanın ardından bu futbolcu için kararını  verdi. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmesi...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Galatasaray​, Rams Park​'ta Trabzonspor​'u konuk edecek. 21.00'de başlayacak zorlu derbi öncesi sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen konu sakat futbolcuların durumuydu. Sivas maçında Manaj'ın sert darbesiyle sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz​ ile aynı maçta ağrı hissederek oyundan Victor Osimhen​'in durumları netleşti.

Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Osimhen ve Barış Alper Trabzonspor maçında oynayacak mı? - 1. Resim

BURUK'TAN TARAFTARI SEVİNDİREN KARAR

Sabah'ın haberine göre maç öncesi yapılan son antrenmanda denenen iki futbolcunun da oynamalarına engel bir durum olmadığı tespit edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da hem Osimhen'i hem de Barış Alper'i bu akşam ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı belirtildi.

Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Osimhen ve Barış Alper Trabzonspor maçında oynayacak mı? - 2. Resim

KAAN VE JAKOBS DA HAZIR

Diğer yandan Galatasaray'da Samsunspor maçında sakatlanan İsmail Jakobs ile Bodrumspor maçında adale sakatlığı yaşayan Kaan Ayhan'n da tamamen iyileştiği ve Trabzonspor maçında görev alabilecekleri belirtildi. Buruk'un Kaan Ayhan'a ilk 11'de şans vermesi beklenirken Jakobs'un ise maça yedek kulübesinde başlayacağı gelen bilgiler arasında.

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Kaynak: Sabah
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