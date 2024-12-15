Mauro Icardi ile Wanda Nara bir kez daha karşı karşıya! Bu kez Icardi dava açtı, Nara köşeye sıkıştı

15 Aralık 2024 10:19 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 10:20

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara'ya karşı harekete geçti. Kızlarının velayetini almak isteyen Icardi, Wanda'ya dava açtı. Icardi, 2 kız çocuğunun velayetini almak istiyor.

Çapraz bağ ve menüsküs sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi​ özel hayatındaki gelişmelerle gündeme geliyor. Uzun süredir Wanda Nara​ ile boşanma​ süreci geçiren Icardi hamlesini yaptı.

ICARDİ MAHKEMENİN YOLUNU TUTTU

Wanda, Arjantin'de boşanma davası açmış ve Icardi psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere adliyeye gitmişti. Bunların ardından harekete geçen Icardi, kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Icardi, çocuklarının anneleri ile sağlıklı bir hayat geçiremeyeceğini, çalkantılı bir hayata sahip olan Nara'nın kızlarına bakmasının mümkün olamayacağını belirtti. Velayet davası İstanbul Adliyesi'ndeki Aile Mahkemesi'nde Haziran 2025'te görülecek.

''ÇIKTIĞI ÇAMURA GERİ DÖNDÜ''

Tedavisi için Arjantin'de bulunan Icardi ülke basınına konuştu ve "Wanda'yı çamurdan çıkarıp elit seviyeye yükselttim, şimdi tekrar çamurun içinde. Özüne geri döndü" ifadelerini kullandı.