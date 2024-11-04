Galatasaray'da Tottenham maçına hazırlanıyor!

04 Kasım 2024 21:23 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 21:24

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında Premier Lig takımı Tottenham ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Servet Çetin Amedspor'un yeni teknik direktörü oldu!

Servet Çetin Amedspor'un yeni teknik direktörü oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, savunma ve hücum çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdiği aktarıldı.

Öte yandan antrenman öncesinde genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın doğum gününün kutlandığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.