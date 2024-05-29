Galatasaray'da veda vakti! Takım arkadaşı duyurdu: 9 isimle yollar ayrılıyor

29 May 2024 10:07 - Güncelleme : 29 May 2024 11:20

Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Ali Koç ve Aziz Yıldırım golcüsünü buldu

Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Ali Koç ve Aziz Yıldırım golcüsünü buldu

Trendyol Süper Lig'i zirvede tamamlayarak 24'üncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gönderilecek isimler netleşmeye başladı. Sarı kırmızılılara veda edecek ilk oyuncu yabancı kontenjanından oldu.

"SENİ ÖZLEYECEĞİM KARDEŞİM"

Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'dan kiralanan Carlos Vinicius ile yollar ayrılıyor. Brezilyalı futbolcunun ayrılığını takım arkadaşı Mateus Tete duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tete, "Seni özleyeceğim kardeşim" notunu düştü.

14 MAÇTA 2 GOL

Galatasaray'ın devre arasında Fulham'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 14 maçta 260 dakika sahada kaldı ve 2 gol kaydetti.

ŞAMPİYONLUKTA KRİTİK ROLÜ VAR

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştığı ve sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldığı maça Carlos Vinicius damga vurmuştu. Brezilyalı forvet maçın son dakikalarında attığı golle sarı-kırmızılıların şampiyonluk yürüyüşündeki en kritik galibiyetlerden birini almasına yardımcı olmuştu.

ÜLKESİNDEN 4 KULÜP TALİP

Galatasaray ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından Fulham'a dönecek olan Carlos Vinicius, İngiliz ekibiyle kontratının son yılına girecek.

29 yaşındaki forvetle ülkesi Brezilya'dan Palmeiras, Sao Paulo, Atletico Mineiro ve Bahia yakından ilgileniyor. Sezon sonunda Endrick'i Real Madrid'e gönderecek olan Palmeiras'ın Carlos Vinicius'u kadrosuna katmak istiyor.

Transfermarkt verilerine göre Carlos Vinicius'un güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

8 FUTBOLCU DAHA GÖNDERİLECEKLER LİSTESİNDE

Öte yandan sarı kırmızılılarda Vinicius'un yanı sıra 8 futbolcuyla daha yolların ayrılması bekleniyor.

Performansı beklentilerin altında kalan Serge Aurier, Tanguy Ndombele, Sergio Oliveira takımda düşünülmüyor.

Türkiye'ye uyum sağlayamayıp İngiltere'ye dönmek isteyen Wilfred Zaha'ya da West Ham United'ın talip olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Konyaspor'a kiralık olarak gönderilen Alexandru Cicaldau, NEC Nijmegen'e kiralanan Mathias Ross, Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois, Basel'e kiralanan Yusuf Demir de yeni sezonda takımdan gönderilecekler listesinde.