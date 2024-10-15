Galatasaray'da Yunus Akgün'ün maaşına dev zam!

15 Ekim 2024 17:07 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 17:35

Galatasaray yönetimi, performansıyla göz dolduran yıldız futbolcu Yunus Akgün'ün sözleşmesini 4 yıl uzatacak. 24 yaşındaki oyuncunun maaşı da 50 milyon TL’ye çıkacak.

Galatasaray​'da Kerem Aktürkoğlu​ ayrıldıktan sonra ilk 11'de düzenli olarak forma giyen Yunus Akgün​'ün sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecekti. Performansıyla çıtayı yükselten ve taraftarların gönlünde taht kuran 24 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

17 milyon 200 bin TL kazanan Yunus'un maaşı, zam yapılarak 50 milyon TL'ye yükseltilecek. Ayrıca yıldız futbolcunun sözleşmesi de 4 yıllığına uzatılacak. Yunus geçen sezon kiralık olarak Leicester City forması giymiş ancak İngiliz kulübü, 9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. (Sabah)