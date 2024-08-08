Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı kararı: Bonservisi belli oldu

08 Ağustos 2024 11:48 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:53

Yeni sezonu yarın Hatayspor maçıyla açacak olan son şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.

Cimbom'da gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da merak konusuydu. Uzun süredir Suudi Arabistan'dan teklif aldığı öne sürülen Abdülkerim Bardakcı için yeni gelişmeler yaşandı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA ASTRONOMİK TEKLİF

Abdülkerim Bardakcı için Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'un ısrarı sürüyor.

Sarı-kırmızılıların başarılı stoperine Al-Kholood'un yüklü bir maaş teklif ettiği öne sürüldü.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibinin ısrarı üzerine Galatasaray, Abdülkerim Bardakıc'nın bonservisini belirledi.

Sarı-kırmızılıların 15 milyon euro ve üzeri bir teklif gelmesi durumunda Abdülkerim Bardakcı'nın ayrılığına onay vereceği ifade edildi.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Abdülkerim Bardakcı geçen sezon Galatasaray formasıyla 44 maça çıkarken takımına 7 gol katkısı verdi.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.