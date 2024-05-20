Galatasaray'dan Ali Koç hakkında suç duyurusu! Resmi ağızdan duyurdular

20 May 2024 08:31 - Güncelleme : 20 May 2024 08:31

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye kendi evlerinde 1-0 yenildikleri derbi macı sonrası yaşanan saha içi olaylara ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

"HAKSIZLIK, HUKUKSUZLUK..."

Yazgan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kısa sürede aksiyon alınacaktır. Zaman zaman bizim taraftar grubumuzun kendisi için ifade ettiği kelimeler var. Bugün taraftarımızın ne kadar haklı olduğunu bir daha göstermiş oldu. Biz bu haksızlığın hukuksuzluğun bu memlekette devam etmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ KENDİNİ KAYBETMİŞTİ"

Ali Koç suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Yazgan, "Ali Koç normal bir vaziyette değildi. Kendini kaybetmiş bir vaziyetteydi. Biz bu haksızlığın hukuksuzluğun takipçisi olacağız. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Umarım kullandığı ifadeleri Savcılık önünde de kullanır. Madem mertlikten bahsediyor o zaman mertçe kullandığı ifadeleri savcılık önünde de söylesin. Öyle bir provokasyona, böyle bir şeye gerek yoktu" ifadelerini kullandı.

Yazgan sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar dışarıda yarın bir gün okullarda sokaklarda kavgasını verseler ne olacak? Bir kişinin burnu kanasa mutlu mu olacak? Bütün nezaketimle protokol tribününde bekledim otobüslerine bindirmek için bekledim. Bir anda soyunma odasına girdiler" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN KARTAL'IN OĞLU DEĞİL"

İsmail Kartal'ın oğlu için Eray Yazgan, "Trabzon'da da gördük. Bunlar kanlarına işlemiş. O linçi yapan bir yardımcı antrenör. İsmail Kartal'ın oğlu değil bizim için. Kendisi hakkında da bir girişimde bulunulur. Spor şube dedi ki bize çıkmalarına müsaade etmeyeceğiz" dedi.