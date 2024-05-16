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Galatasaray'dan Angelo Precıado manevrası! Sarı kırmızılılarının ilk transferi netleşti

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
16 May 2024 13:45 - Güncelleme : 16 May 2024 13:46
Galatasaray&#039;dan Angelo Precıado manevrası! Sarı kırmızılılarının ilk transferi netleşti

2024-25 yeni sezon için Galatasaray atağa geçti. Angelo Precıado'nun kapısını çaldı. Sarı kırmızılılar sezonun ilk transferi için harekete geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nde adından söz ettiren Angelo Precıado, Galatasaray'ın radarına girdi. 2024-2025 yeni sezonu için Galatasaray yönetimi, 24 Haziran transfer sürecinden önce hareketlendi. Angelo Precıado ile görüşmelere başlayan Galatasaray, ücret konusunu kapalı tuttu.

GALATASARAY'DAN ANGELO PRECIADO MANEVRASI! 

Galatasaray-Sparta Prag maçlarında 2 gol, 1 asistlik performansıyla hafızalara kazınan Precıado'nun, teklife olumlu baktığı ancak ekibiyle görüşmek için izin istediği belirtildi. 

Galatasaray'dan Angelo Precıado manevrası! Sarı kırmızılılarının ilk transferi netleşti - 1. Resim

İddialara göre; Ekvadorlu oyuncunun sarı kırmızından gelen tekliften memnun olduğu ortaya çıktı. Angelo Preciado şimdilerde Sparta Prag’ta forma giyiyor. 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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