Galatasaray'dan Angelo Precıado manevrası! Sarı kırmızılılarının ilk transferi netleşti
Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
16 May 2024 13:45 - Güncelleme : 16 May 2024 13:46
2024-25 yeni sezon için Galatasaray atağa geçti. Angelo Precıado'nun kapısını çaldı. Sarı kırmızılılar sezonun ilk transferi için harekete geçti.
UEFA Avrupa Ligi'nde adından söz ettiren Angelo Precıado, Galatasaray'ın radarına girdi. 2024-2025 yeni sezonu için Galatasaray yönetimi, 24 Haziran transfer sürecinden önce hareketlendi. Angelo Precıado ile görüşmelere başlayan Galatasaray, ücret konusunu kapalı tuttu.
GALATASARAY'DAN ANGELO PRECIADO MANEVRASI!
Galatasaray-Sparta Prag maçlarında 2 gol, 1 asistlik performansıyla hafızalara kazınan Precıado'nun, teklife olumlu baktığı ancak ekibiyle görüşmek için izin istediği belirtildi.
İddialara göre; Ekvadorlu oyuncunun sarı kırmızından gelen tekliften memnun olduğu ortaya çıktı. Angelo Preciado şimdilerde Sparta Prag’ta forma giyiyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr