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Galatasaray'dan ayrılan Hakim Ziyech yeni takımına imzayı attı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ocak 2025 19:41 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 19:46
Galatasaray&#039;dan ayrılan Hakim Ziyech yeni takımına imzayı attı

Galatasaray'la sözleşmesini karşılıklı fesheden Hakim Ziyech'in yeni durağı belli oldu. Faslı futbolcu Katar ligine transfer oldu.

Galatasaray'da gösterdiği performansla hayal kırıklığına neden olan ve bu sezon kadroda düşünülmeyen oyunlar arasında yer alan Hakim Zyech ile yollar resmen ayrılmıştı. Sarı kırmızılılarla sözleşmesi karşılıklı feshedilen Faslı futbolcunun yeni takımı belli oldu.

Galatasaray'dan ayrılan Hakim Ziyech yeni takımına imzayı attı - 1. Resim

HAKIM ZIYECH KATAR'A TRANSFER OLDU

Katar ekibi Al-Duhail, Galatasaray'dan ayrılan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i transfer etti.

Galatasaray'dan ayrılan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in yeni adresi Katar oldu. Al-Duhail, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Ziyech'i transfer ettiklerini duyurdu.

Galatasaray'dan ayrılan Hakim Ziyech yeni takımına imzayı attı - 1. Resim

Hakim Ziyech, Al-Duhail'de 93 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray'dan ayrılan Hakim Ziyech yeni takımına imzayı attı - 2. Resim

31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Heerenveen, Twente, Ajax, Chelsea, son olarak Galatasaray'da forma giydi. Faslı futbolcu, sarı-kırmızılılar ile bu sezon 11 resmi maçta görev aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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