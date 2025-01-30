Galatasaray'dan ayrılan Hakim Ziyech yeni takımına imzayı attı
Galatasaray'la sözleşmesini karşılıklı fesheden Hakim Ziyech'in yeni durağı belli oldu. Faslı futbolcu Katar ligine transfer oldu.
Galatasaray'da gösterdiği performansla hayal kırıklığına neden olan ve bu sezon kadroda düşünülmeyen oyunlar arasında yer alan Hakim Zyech ile yollar resmen ayrılmıştı. Sarı kırmızılılarla sözleşmesi karşılıklı feshedilen Faslı futbolcunun yeni takımı belli oldu.
HAKIM ZIYECH KATAR'A TRANSFER OLDU
Katar ekibi Al-Duhail, Galatasaray'dan ayrılan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i transfer etti.
Galatasaray'dan ayrılan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in yeni adresi Katar oldu. Al-Duhail, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Ziyech'i transfer ettiklerini duyurdu.
Hakim Ziyech, Al-Duhail'de 93 numaralı formayı giyecek.
31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Heerenveen, Twente, Ajax, Chelsea, son olarak Galatasaray'da forma giydi. Faslı futbolcu, sarı-kırmızılılar ile bu sezon 11 resmi maçta görev aldı.