Galatasaray'dan ayrılan Hakim Ziyech yeni takımına imzayı attı

30 Ocak 2025 19:41 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 19:46

Galatasaray'la sözleşmesini karşılıklı fesheden Hakim Ziyech'in yeni durağı belli oldu. Faslı futbolcu Katar ligine transfer oldu.

Son Dakika | Galatasaray Hahim Ziyech ile sözleşmeyi karşılıklı olarak fesh etti!

Son Dakika | Galatasaray Hahim Ziyech ile sözleşmeyi karşılıklı olarak fesh etti!

Galatasaray'da gösterdiği performansla hayal kırıklığına neden olan ve bu sezon kadroda düşünülmeyen oyunlar arasında yer alan Hakim Zyech ile yollar resmen ayrılmıştı. Sarı kırmızılılarla sözleşmesi karşılıklı feshedilen Faslı futbolcunun yeni takımı belli oldu.

HAKIM ZIYECH KATAR'A TRANSFER OLDU

Katar ekibi Al-Duhail, Galatasaray'dan ayrılan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i transfer etti.

Galatasaray'dan ayrılan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in yeni adresi Katar oldu. Al-Duhail, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Ziyech'i transfer ettiklerini duyurdu.

Hakim Ziyech, Al-Duhail'de 93 numaralı formayı giyecek.

31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Heerenveen, Twente, Ajax, Chelsea, son olarak Galatasaray'da forma giydi. Faslı futbolcu, sarı-kırmızılılar ile bu sezon 11 resmi maçta görev aldı.