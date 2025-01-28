Galatasaray'da ayrılık vakti: Hakim Ziyech imzaya gidiyor

28 Ocak 2025 17:33 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 17:45

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor. Faslı yıldızın yeni durağı belli oldu. İşte transferin ayrıntıları...

Süper Lig'de ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılacak isimlerle ilgili de görüşmeler devam ediyor. Kadroda düşünülmeyen futbolculardan Hakim Ziyech sarı-kırmızılılardan ayrılmaya çok yakın.

YARIN İMZA ATMAYA GİDECEK

TRT Spor'da yer alan haberde Hakim Ziyech'in Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya hazırlandığı ve yarın resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gideceği belirtildi.

Galatasaray'a 2023/24 sezonunda imza atan Hakim Ziyech toplamda 34 maçta süre aldı.

Sarı-kırmızılı formayla Ziyech 8 gol ve 5 asist kaydetti. Faslı oyuncu, Galatasaray'da Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Ziyech kariyerinde daha önce Chelsea, Ajax, Twente ve Heerenven formalarını da giymişti. Faslı futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.