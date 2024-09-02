Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Victor Osimhen Aslan oluyor! "Teklifi kabul etti"

02 Eylül 2024 16:37 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:20

İtalya Serie A ekibi Napoli'de gözden çıkarılan Victor Osimhen için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Nijeryalı santrforu kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

GALATASARAY NAPOLİ İLE ANLAŞTI!

Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile görüştü.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in kiralık olarak Galatasaray'a gitmesini onayladı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Osimhen'in 11 milyon euroluk maaşının tamamını ödemeyi kabul ettiğini öne sürdü.

TRANSFERDE EN GÜÇLÜ ADAY GALATASARAY!

Napoli'den kesin ayrılacak olan Osimhen için devreye giren Galatasaray'ın transferi gerçekleştirmek için güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor.

Avrupa'da transfer döneminin kapanması bu transferde Galatasaray'ın elini bir hayli güçlendiriyor.

VİCTOR OSİMHEN GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR!

RMC Sport'ta yer alan habere göre de; Victor Osimhen, Galatasaray'ın teklifini kabul etti.

Galatasaray transfer komitesi önümüzdeki saatlerde oyuncu ve kulübüyle görüşmeler yapmak üzere Napoli'de olacak.

Galatasaray'ın oyuncuyu her şartta ikna etmesi halinde kısa süre içinde sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirecek.

AVRUPA KUPALARINA YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Napoli ile olan görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, 4 Eylül olan Avrupa kupaları kadro kayıt tarihine kadar yıldız golcüye imza attırmayı hedefliyor.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 100 milyon euro civarında gösterilen Victor Osimhen, Napoli formasıyla geçen sezon 32 maça çık ve 17 gol atıp 4 de asist yaptı.

Yıldız golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.