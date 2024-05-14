Galatasaray'dan İlkay Gündoğan harekatı!

14 May 2024 22:04 - Güncelleme : 14 May 2024 22:12

Galatasaray 90'da kazandı! Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

Galatasaray 90'da kazandı! Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, yeni sezonun kadrı planlaması doğrultusunda transfer planlamalarına erken başladı.

SEZON SONUNDA TEKLİF YAPILACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı transfer listesinin en başına koydu.

Galatasaray taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren Türk kökenli Alman futbolcu İlkay Gündoğan için yaz transfer döneminde resmi bir teklifle Barcelona'nın kapısını çalacağı ifade edildi.

BARCELONA'DA ELEŞTİRİLİYOR

Barcelona'da gösterdiği performansla eleştirilen deneyimli futbolcunun sezon sonunda Katalan devinden ayrılması bekleniyor.

Manchester City'den bedelsiz olarak İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Katalan ekibiyle çıktığı 49 5 gol atarken 13 de asist yaptı.