Galatasaray'dan Osimhen sonrası Rabiot hamlesi!

02 Eylül 2024 20:49 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 20:53

Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklara başlandı!

Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklara başlandı!

Galatasaray transferin son günlerine yaklaşırken taraftarları mutlu edici haberler gelmeye devam ediyor.

Transferde hareketli saatler geçiren ve Napoli'nin dünyaca ünlü Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna katmak üzere olan Galatasaray'ın, Fransız futbolcu Adrien Rabiot'la da ilgilendiği iddia edildi.

HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANAMADI

RMC Sport'un haberine göre; Juventus ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Rabiot, sarı kırmızılı takımın gündeminde.

Galatasaray, Fransız yıldızı transfer etmek istese de haber detayında yer alan ifadede, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Türk kulübüne katılmaya istekli görünmediği ve sarı kırmızılılarla anlaşma sağlamadığı belirtildi.

SEZON KARNESİ

Juventus'ta geçen sezon forma giydiği 35 maçta Adrien Rabiot, 5 gol atarken 3 asistle oynadı.