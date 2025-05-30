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 | Yusuf Özgür Bülbül

Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran drone gösterisi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir ile karşılaşarak sezonu tamamlayan şampiyon Galatasaray, maçın ardından Nef Stadyumu'nda muhteşem bir kutlamaya imza attı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen şampiyonluk törenlerinin devamı niteliğindeki bu kutlamalara, özellikle yaklaşık 1500 drone kullanılarak gerçekleştirilen göz alıcı bir drone gösterisi damga vurdu...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 23:01
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 23:10

Galatasaray, Başakşehir maçının ardından stadyumun üstünde dronlarla gösteri yaptı. Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, sahasındaki Başakşehir karşılaşmasıyla sezonu tamamladı. Geçen hafta yapılan şampiyonluk kutlamaları maçın ardından stadyumda da devam etti.

Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran drone gösterisi

DRON GÖSTERİLERİ KUTLAMALARA DAMGA VURDU

Dronlar farkı noktalardan havalanarak, stadyuma ulaştı. İlk yıldız Galatasaray Lisesi'nden, ikinci yıldız Galatasaray Adası'ndan, üçüncü yıldız Florya Metin Oktay Tesisleri'nden, dördüncü yıldız da Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden kalktı ve ve stadyumdaki yıldızla birleşerek beşinci yıldızı yaptı.

Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran drone gösterisi


Dronlarla Şampiyonlar Ligi logosu, Ali Sami Yen, 5 yıldız ve onların alındığı tarihler, Fernando Muslera, Dries Mertens, Victor Osimhen’in Antalyaspor maçındaki röveşatası ve maskesi, Okan Buruk, 25 yazılı 5 yıldızlı logo ve 5 yıldızlı Galatasaray logosunun görselleri yapıldı.
Bu etkinlik için yaklaşık 1500 dron kullanıldı.

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