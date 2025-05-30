Şampiyon Galatasaray Başakşehir'i ağırlıyor

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ve Dries Mertens, Galatasaray'daki son maçlarına çıktı. Maçın öne çıkan anları haberimizde. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir, RAMS Park'ta karşılaşıyor. Galatasaray’da son maçına çıkan Fernando Muslera taraftarı selamladı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jakobs, Davinson, Mertens, Berkan, Ahmed, Kaan, Cuesta, Frankowski, Yusuf, Osimhen

Başakşehir: Muhammed, Opoku, Umut, Yusuf, Duarte, Ba, Keny, Operi, Ömer Ali, Figueiredo, Berat

CANLI ANLATIM

1' Maçta ilk düdük geldi.

5' İlk 5 dakika golsüz eşitlikle geçildi.

17' GOL | Dries Mertens, penaltıdan Galatasaray'ı öne geçirdi. 1-0

19' Başakşehir gole yaklaştı. Figueiredo'nun şutu direğin yanından dışarıya gitti.

30' Jakobs'un ortasında Yusuf Demir'in kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

45' İlk yarı bu skorla sona erdi.

SON MAÇLARINA ÇIKTILAR

Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ve Dries Mertens, Galatasaray'daki son maçlarına çıktı. Her iki futbolcu da bu mücadelenin ardından takımdan ayrılacak. Son hafta öncesinde Galatasaray'ın 92, Başakşehir'in 54 puanı bulunuyor.



