Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

İstanbul
Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki son maçında Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşmaya saatler kala mücadelenin VAR hakemi belli oldu.
Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray sezonu kendi sahasında oynayacağı Başakşehir mücadelesiyle kapatıyor.
Sarı kırmızılılar, Süper Lig’in 38. ve son haftasında bu akşam RAMS Başaşkşehir'le karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak.
Mücadelede VAR koltuğunda Halil Umut Meler görev yapacak. Meler’e, AVAR’da Mehmet Salih Mazlum eşlik edecek.