Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig 38. hafta maçlarıyla sona eriyor. Ligin son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Ligde üçüncülük ve dördüncülük savaşı veren Samsunspor ile Beşiktaş'ın oynayacağı karşılaşmalara tecrübeli isimler atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:
CUMA
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Sarper Barış Saka
20.00 Onvo Antalyaspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy
CUMARTESİ
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
16.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK: Alpaslan Şen
19.00 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor: Kadir Sağlam
PAZAR
19.00 Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor: Atilla Karaoğlan
19.00 Sipay Bodrum FK-Beşiktaş: Cihan Aydın