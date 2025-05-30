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 | Onur Kaya

Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig 38. hafta maçlarıyla sona eriyor. Ligin son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 11:59

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Ligde üçüncülük ve dördüncülük savaşı veren Samsunspor ile Beşiktaş'ın oynayacağı karşılaşmalara tecrübeli isimler atandı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

CUMA

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Sarper Barış Saka

20.00 Onvo Antalyaspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

CUMARTESİ

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

16.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK: Alpaslan Şen

19.00 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor: Kadir Sağlam

PAZAR

19.00 Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor: Atilla Karaoğlan

19.00 Sipay Bodrum FK-Beşiktaş: Cihan Aydın

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