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 | Burak Ayaydın

Süper Lig'in son bileti de sahibini buldu: Sakarya'da kritik maç!

Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım da resmen belli oldu. Fatih Karagümrük; Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından bir üst lige yükselmeye hak kazandı.

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Süper Lig'in son bileti de sahibini buldu: Sakarya'da kritik maç!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 22:59

Trendyol 1. Lig'de play-off süreci tamamlandı. Süper Lig'e yükselen son takımı belirleyecek olan play-off finali, Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor arasında oynandı.

FATİH KARAGÜMRÜK SÜPER LİG'E YÜKSELEN SON TAKIM OLDU

Sakarya'da Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor sahaya çıktı. Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan müsabakada Bandırmaspor 37. dakikada Hikmet Çiftçi ile 1-0 öne geçerken; Fatih Karagümrük ise Moraes (46), Atakan (91) ve Ahmet Sivri'nin (105) golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti. Kritik karşılaşma, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından son Süper Lig biletini de resmileştirmiş oldu.

https://x.com/karagumruk_sk/status/1928171146324639943

PLAY-OFF SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

Lig tablosunda 3. sırada yer alan Fatih Karagümrük direkt olarak final maçına çıkmaya hak kazanırken, diğer tarafta ise Bandırmaspor ciddi bir eleme süreci yaşadı ve final maçı öncesinde diğer rakiplerini mağlup etti.

Süper Lig'in son bileti de sahibini buldu: Sakarya'da kritik maç!

Sıkça Sorulan Sorular

FATİH KARAGÜMRÜK KAÇ SEZON SONRA SÜPER LİG'E DÖNDÜ?
İstanbul ekibi, yalnızca 1 yılın ardından tekrar Süper Lig'e yükseldi.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#fatih karagümrük
#Bandırmaspor
#Trendyol 1. Lig
#play off
#Spor
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