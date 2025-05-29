Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Galatasaray'a olay sözler: Rafa Silva transferine noktayı koydu!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Galatasaray'a karşı sert bir çıkış geldi. Galatasaray'ın Rafa Silva'yla ilgilendiği iddialarına cevap veren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transferin mümkün olmadığını net bir dille ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orta Çizgi'nin haberine göre Galatasaray'a sert bir mesaj verdi. Galatasaray'ın Rafa Silva'yı istediğine dair iddialara nokta koyan Serdal Adalı, Beşiktaş için böyle bir transferin mümkün olmayacağını belirtti.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'DAN GALATASARAY'A TRANSFER GÖNDERMESİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva haberleri üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Taraftarlara imza verdiği görülen Serdal Adalı, "Galatasaray, Rafa Silva'nın anca formasını alır. Sizler de gidip forma alın." ifadelerini kullandı. Ayrıca başkanın bu sert çıkışı, sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

RAFA SILVA VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş adına sezonun en iyilerinden olan Rafa Silva, siyah beyazlı formayla toplam 48 maça çıktı ve 18 gol ile 13 asistlik önemli bir katkı sağladı.