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 | Burak Ayaydın

Galatasaray’da sürpriz ayrılık: Carlos Cuesta derken ters köşe!

Galatasaray’da Carlos Cuesta ayrılığına ek olarak Elias Jelert için de nihai karar verildi. Galatasaray yönetimi, Carlos Cuesta ile birlikte Elias Jelert’in de biletini kesti.

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Galatasaray’da sürpriz ayrılık: Carlos Cuesta derken ters köşe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 18:05

Galatasaray’dan Carlos Cuesta ve Elias Jelert kritiği geldi. Gelecek sezon için transfer planlamalarına başlayan Galatasaray, Carlos Cuesta ve Elias Jelert ile ivedi şekilde vedalaşmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık: Carlos Cuesta derken ters köşe!

GALATASARAY’DA CARLOS CUESTA’DAN SONRA ELIAS JELERT DE GÖNDERİLECEKLER LİSTESİNDE

Galatasaray’ın ara transferde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için hızlıca ‘ayrılık’ kararı gelirken, şimdi de Elias Jelert’in bileti kesildi. Sezon başında 9 milyon Euro bonservisle Elias Jelert’i transfer eden Galatasaray, 21 yaşındaki bekin performansından memnun kalmadı ve ivedi şekilde bu yatırımdan çıkmaya karar verdi! Galatasaray’daki esas plan ise Carlos Cuesta ve Elias Jelert için harcanan 18 milyon Euronun çoğunluğunu tekrar kasaya koyabilmek ve yeni yatırımlar için daha rahat hareket edebilmek.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık: Carlos Cuesta derken ters köşe!

GALATASARAY ELIAS JELERT'İ ÖNEMLİ BİR YATIRIM OLARAK GÖRMÜŞTÜ

Galatasaray'da Sacha Boey sonrasında önemli bir potansiyel olarak transfer edilen Elias Jelert, sarı kırmızılı formayla beklentileri karşılayamadı ve yatırımdaki zararın engellenmesi adına gönderilecekler listesine yazıldı.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık: Carlos Cuesta derken ters köşe!

GALATASARAY’DA BİLETİ KESİLEN ELIAS JELERT’İN PERFORMANSI

Galatasaray ile 2029 yazına kadar kontratı bulunan Elias Jelert, bu sezon 34 maça çıktı ve 1 gollük katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA BEK BÖLGESİ İÇİN HANGİ İSİM GÜNDEMDE?
Sarı kırmızılı yönetim, Sacha Boey'i Bayern Münih'ten kiralamak istiyor.
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ETİKETLER
#elias jelert
#Carlos Cuesta
#Galatasaray Transferi
#Transfer Haberleri
#ayrılık iddiası
#Spor
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