Galatasaray’da sürpriz ayrılık: Carlos Cuesta derken ters köşe!

Galatasaray’da Carlos Cuesta ayrılığına ek olarak Elias Jelert için de nihai karar verildi. Galatasaray yönetimi, Carlos Cuesta ile birlikte Elias Jelert’in de biletini kesti.

Galatasaray’dan Carlos Cuesta ve Elias Jelert kritiği geldi. Gelecek sezon için transfer planlamalarına başlayan Galatasaray, Carlos Cuesta ve Elias Jelert ile ivedi şekilde vedalaşmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY’DA CARLOS CUESTA’DAN SONRA ELIAS JELERT DE GÖNDERİLECEKLER LİSTESİNDE

Galatasaray’ın ara transferde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için hızlıca ‘ayrılık’ kararı gelirken, şimdi de Elias Jelert’in bileti kesildi. Sezon başında 9 milyon Euro bonservisle Elias Jelert’i transfer eden Galatasaray, 21 yaşındaki bekin performansından memnun kalmadı ve ivedi şekilde bu yatırımdan çıkmaya karar verdi! Galatasaray’daki esas plan ise Carlos Cuesta ve Elias Jelert için harcanan 18 milyon Euronun çoğunluğunu tekrar kasaya koyabilmek ve yeni yatırımlar için daha rahat hareket edebilmek.

GALATASARAY ELIAS JELERT'İ ÖNEMLİ BİR YATIRIM OLARAK GÖRMÜŞTÜ

Galatasaray'da Sacha Boey sonrasında önemli bir potansiyel olarak transfer edilen Elias Jelert, sarı kırmızılı formayla beklentileri karşılayamadı ve yatırımdaki zararın engellenmesi adına gönderilecekler listesine yazıldı.

GALATASARAY’DA BİLETİ KESİLEN ELIAS JELERT’İN PERFORMANSI

Galatasaray ile 2029 yazına kadar kontratı bulunan Elias Jelert, bu sezon 34 maça çıktı ve 1 gollük katkı sağladı.