Okan Buruk Jose Mourinho'yu unutmadı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan, Jose Mourinho'ya bir gönderme daha geldi. Başarılı hoca Okan Buruk, 1905 GSYİAD'ın şampiyonluk kutlamalarında 'The Real One' yazılı drone gösterisi önünde paylaşım yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu için bir kutlama gecesi düzenleyen 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (1905 GSYİAD) organizasyonuna yaptığı paylaşımla damga vurdu. 1905 GSYİAD'ın kutlama gecesi; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun konakladığı otelde yapılırken, etkinlik sırasında İstanbul Boğazı semalarında dronelarla çeşitli mesajlar yazıldı.

OKAN BURUK JOSE MOURINHO'YU UNUTMADI!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu gösteriye yer verdi ve Fenerbahçe'nin hocası Mourinho'ya yine gönderme yaptı.