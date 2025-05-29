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 | Burak Ayaydın

Okan Buruk Jose Mourinho'yu unutmadı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan, Jose Mourinho'ya bir gönderme daha geldi. Başarılı hoca Okan Buruk, 1905 GSYİAD'ın şampiyonluk kutlamalarında 'The Real One' yazılı drone gösterisi önünde paylaşım yaptı.

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Okan Buruk Jose Mourinho'yu unutmadı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 00:40
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 00:40

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu için bir kutlama gecesi düzenleyen 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (1905 GSYİAD) organizasyonuna yaptığı paylaşımla damga vurdu. 1905 GSYİAD'ın kutlama gecesi; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun konakladığı otelde yapılırken, etkinlik sırasında İstanbul Boğazı semalarında dronelarla çeşitli mesajlar yazıldı.

OKAN BURUK JOSE MOURINHO'YU UNUTMADI!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu gösteriye yer verdi ve Fenerbahçe'nin hocası Mourinho'ya yine gönderme yaptı.

Okan Buruk Jose Mourinho'yu unutmadı!

Sıkça Sorulan Sorular

OKAN BURUK DAHA ÖNCE LAPTOPLA İLGİLİ NE YAPMIŞTI?
Okan Buruk; Kayserispor karşılaşmasında şampiyonluğun ilan edilmesiyle birlikte, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe-Antalyaspor maçında kameralara yaptığı gibi laptop göstermişti.
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ETİKETLER
#okan buruk
#jose mourinho
#Galatasaray Yönetimi
#Şampiyonluk Kutlaması
#Spor
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