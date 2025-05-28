Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a transferi çok tartışılmıştı: Şimdi Avrupa'da final oynuyor!

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a transfer ettiği Marc Bartra, Karadeniz ekibinde çok tartışılmıştı. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'unda özel bir yeri olan Marc Bartra, bordo mavili ekipte tutunamamasının ardından şimdi ise Real Betis ile Konferans Ligi finalinde forma giyiyor.

Trabzonspor'a Abdullah Avcı transferi olarak gelen Marc Bartra, Süper Lig'deki performansıyla soru işaretlerine sebep olmuştu. Abdullah Avcı Trabzonspor'unda oyunu savunmadan kurması planlanan Marc Bartra, Süper Lig sürecinden kendisi de memnun olmamış ve tekrar Real Betis'e dönmüştü. İspanyol stoper, şimdi ise Trabzonspor günlerinden sonra kariyerini yeniden zirveye taşıdı ve Konferans Ligi finalinde ilk 11'de yer buldu.

TRABZONSPOR'DA ABDULLAH AVCI'NIN MARC BARTRA TRANSFERİ ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'daki son dönem performansından memnun olmayan futbolseverler, Marc Bartra transferini de ayrıca çok eleştirmiş ve deneyimli savunmacının pozisyon almada çok kötü olduğunu iddia etmişti. Akabindeki süreçte ise Trabzonspor'da 1 yıl kalmakla yetinen ve ivedi şekilde Real Betis'e dönen Marc Bartra, Abdullah Avcı'nın istediği oyunu orada gösterdi ve yeniden kendini buldu! Real Betis; Konferans Ligi'nde finale yürürken takımın önemli bir parçası olan Marc Bartra, Chelsea karşısındaki kupa mücadelesine de ilk 11'de başladı ve performansıyla yine İspanyol taraftarlardan tam not aldı.

MARC BARTRA VE TRABZONSPOR SONRASINDA REAL BETIS PERFORMANSI

Trabzonspor'daki 1 yılın ardından yeniden Real Betis'e dönen Marc Bartra, İspanyol ekibiyle bu sezon 36 maça çıktı ve 3 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.