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Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da ilk ayrılık duyuruldu!

Trabzonspor'da an itibarıyla Serkan Asan ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi, sosyal medyadan kritik gelişmeye dair duyuru yayınladı.

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Trabzonspor'da ilk ayrılık duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 20:30
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 20:33

Trabzonspor'da yeni sezon planlamaları kapsamında Serkan Asan ile yollar ayrıldı. Bordo mavili kulüp, Serkan Asan ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshine gitti.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 01.06.2023 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

SERKAN ASAN'IN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor forması ile daha önce 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşayan 26 yaşındaki sağ bek; 2024/2025 sezonunu Alagöz Iğdır FK'da kiralık olarak geçirmişti.

https://x.com/Trabzonspor/status/1927740532232536302

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA HANGİ YILDIZIN AYRILIĞI BEKLENİYOR?
Trabzonspor'da, Braga ile bonservis için anlaşılamaması halinde Simon Banza'ya veda edilecek.
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ETİKETLER
#trabzonspor
#Transfer Haberleri
#Serkan Asan
#Spor
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