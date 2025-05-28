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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor’da Fatih Tekke’den transfer kritiği: “Ya hep ya hiç”

Trabzonspor’da Fatih Tekke’den kritik bir transfer raporu çıktı. Trabzonspor yönetimiyle görüşen Fatih Tekke, adeta ‘ya hep ya hiç’ dedi ve orta sahayı hedef gösterdi.

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Trabzonspor’da Fatih Tekke’den transfer kritiği: “Ya hep ya hiç”
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 18:15

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, gelecek sezonun şifresinin orta saha olduğuna karar verdi. Trabzonspor’un orta sahadaki kalitesinden memnun olmayan Fatih Tekke, ivedi şekilde bu bölgeye takviye yapılmasını istedi.

TRABZONSPOR’DA FATİH TEKKE’DEN ORTA SAHA TRANSFERLERİ

Trabzonspor orta sahasının potansiyelini yeterli bulmayan Fatih Tekke, daha iddialı bir takım olma yolunda bu bölgeyi hedef gösterdi. Ayrıca Trabzonspor’un orta sahadaki bazı isimlerle yollarını da ayıracağı süreçte, Fatih Tekke’den transfer önceliği için orta saha planlaması isteği geldi.

TRABZONSPOR’DA BATISTA MENDY AYRILMAK İSTİYOR

Trabzonspor’un orta sahadaki yıldızlarından Batista Mendy, geçtiğimiz haftalarda ülkesinde röportaj vermiş ve gelecek yaz döneminde ayrılmak istediğini belirtmişti.

Trabzonspor’da Fatih Tekke’den transfer kritiği: “Ya hep ya hiç”

FATİH TEKKE TRABZONSPOR’UNDA ORTA SAHA İÇİN ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Fatih Tekke’nin raporuyla birlikte harekete geçen Trabzonspor yönetimi, Davy Klaassen ve Giorgi Kochorashvili gibi isimleri gündemine aldı ve temaslarda bulunmaya başladı.

Trabzonspor’da Fatih Tekke’den transfer kritiği: “Ya hep ya hiç”

TRABZONSPOR’DA FATİH TEKKE İLE ŞAMPİYONLUK BEKLENTİSİ

Trabzonspor’un Fatih Tekke ile yeniden yapılandığı dönemde, esas beklenti ise şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kurmak. Son olarak da Galatasaray ve Fenerbahçe’nin diğer takımlarla farkı iyice açtığını gözeten bordo mavili yönetim, takımın yetenek potansiyelini olabildiğince yukarı çekmek istiyor.

Trabzonspor’da Fatih Tekke’den transfer kritiği: “Ya hep ya hiç”

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'UN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Karadeniz ekibi 93 milyon Euroluk değeriyle, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarısından bile daha az bir yatırıma sahip.
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ETİKETLER
#trabzonspor
#fatih tekke
#batista mendy
#Transfer Haberleri
#davy klaassen
#giorgi kochorashvili
#Spor
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