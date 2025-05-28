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 | Onur Kaya

Vincenzo Montella'dan aday kadro eleştirilerine cevap

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçların aday kadrosuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Montella, Mert Günok ve Abdülkerim Bardakcı gibi önemli isimlerin kadroya alınmamasına yönelik eleştirilere cevap verdi.

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Vincenzo Montella'dan aday kadro eleştirilerine cevap
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 17:39

A Milli Futbol Takımı'nın haziran ayında ABD'de 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu. Aday kadronun açıklanmasının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Vincenzo Montella'dan aday kadro eleştirilerine cevap

"BAZI FUTBOLCULARIN DİNLENMESİNİ İSTEDİM"

Oyuncu tercihi konusunda kriterlerine açıklık getiren Montella, "Sezon sonunda gelen 2 hazırlık maçı. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak 2 rakibe karşı mücadele edeceğiz. FIFA sıralamasında iyi yerde olan takımlar. Son yıllarda da bizim milli takımın seviyesi yükseldiği için böyle hazırlık maçları kabul gördü. Sezon sonuna geldik ve bazı futbolcularımızın dinlendirilmesi ve yeni sezona en iyi şekilde başlamaları konusunda karar kıldım. Sezonun bizim için eylül ayında başlayacağını bilmenizi isterim. Kadroya birkaç genci de ekledik.

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MERT GÜNOK VE EMİRHAN TOPÇU AÇIKLAMASI

Özellikle eksik olan futbolcular konusunda, zor bir sezon geçiren ufak tefek sakatlıklara boğuşan futbolcular; örneğin Mert Günok, Avrupa şampiyonası sonrası dinlenme şansı bulamamıştı. Sonra da sezona başladı. Hem onları koruma adına böyle karar aldım. Aynı şekilde Emirhan (Topçu) da bu doğrultuda karar alındı. Şu anda onu kadroya alıp riske atmak istemedim. Zekice bir hareket olmazdı. Aral Şimşir için de aynı konu geçerli. Doktorlarla yaptığımız görüşmede riskli bir dönem olacağını düşündük, onu da korumak amaçlı kadroya almadım" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella'dan aday kadro eleştirilerine cevap

"KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

'Takım golcü sıkıntısı çekiyor mu?' sorusuna İtalyan teknik adam, "Son 2 maçımıza baktığınızda 6 gol attık. Bu tarz problemleri çok isterim" cevabını verdi.

ABD'de düzenlenecek kampı da değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Tüm hazırlık maçlarımızı değerlendirdiğimizde mantık çerçevesinde yaptığımız ortada. Geçen sene de Almanya'da düzenlenen şampiyona öncesi Polonya ve Avusturya'da yaptık. Bu tarz maçlarda mağlubiyet bile bir şey katabiliyor size. Şu anda dünyanın öbür ucundan davet gördük. Bu bizi gururlandırıyor, her zamanki gibi kazanmak için oynayacağız" şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella'dan aday kadro eleştirilerine cevap

"HALA BU KONUYU ALGILAYAMIYORUM"

Futbolcuların kulüp takımlarından farklı olarak milli takımda sahada farklı görevlerde bulunduğuna yönelik gelen bir soruyu ise 50 yaşındaki teknik adam, "Her takımın kendi dengesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Farklılık göstermesi çok yüksek oluyor. Ben hala pivot forvet konusunu algılayamıyorum. Ben de kendimi düşünüyorum, kısa boylu belirli fiziksel kapasiteye sahip oyuncuydum ama hep forvet oyuncusuydum. Farklı özellikleri kontrol etmemiz gerekiyor" diye cevapladı.

"EN İYİ OYUNCULARI SEÇTİM"

Aday kadroya davet ettiği futbolcuların 'en iyileri' olduğunu vurgulayan Vincenzo Montella, şöyle konuştu:

"Evet, en iyilerini seçtim. Her zaman yaptığım gibi. Gençleri de ekledim. Yakinen takip ettiğim isimler var. Bazı eksik isimler var farkındayım, bazıları büyük sakatlık geçirdi. Ben futbolcuların dinlendirmeleri konusunda çok istekli insanım. O yüzden bu değerlendirmeyi yaptım. İlerleyen süreçte değerlendirmelerimizi en iyi şekilde yapabilelim."

"FERDİ KADIOĞLU İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Montella, Ferdi Kadıoğlu'nun yaşadığı sakatlık ve kendisiyle görüşüp görüşmediğine yönelik de, "Biz de bu konuda çok üzgünüz. Kendisi de çok üzgün, sürekli iletişim halindeyiz. Beklenenin aksine biraz uzun sürdü. Umarım yakın zaman çalışmalarına en iyi şekilde başlar ve bize katılma fırsatı bulur" şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella'dan aday kadro eleştirilerine cevap

"BİZİM İÇİN YENİ BİR DENEYİM"

Vincenzo Montella, ABD ve Meksika maçlarının takıma pozitif bir deneyim sağlayacağından bahsederek, "Bizim için yeni bir deneyim olacak. Avrupa'dan olmayan 2 takımla mücadele edeceğiz. Oyun anlamında da büyük değişiklik yapmayacağımı düşünmüyorum. Futbolcuların durumlarını kontrol edeceğiz. En iyi şekilde takımımızı sahaya süreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA MESAJ

Son olarak İtalyan ekibi Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan Hakan Çalhanoğlu'na başarılar dileyen Montella, "Tabii ki de kalben en iyisini diliyorum. Futbolcularımız uzaklarda oynadığı zaman destek vermemiz gerekiyor. Türk halkı da kalben kazanmasını dileyecek. Bu maçlar çok önemli. En iyi dileklerimi diliyorum kendisi için. Merih'i (Demiral) nasıl tebrik ettiysem, Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için, Hakan'ı da umarım tebrik ederim. Kazansınlar öyle gelsin" diyerek sözlerini noktaladı.

Vincenzo Montella'dan aday kadro eleştirilerine cevap
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