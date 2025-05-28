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 | Burak Ayaydın

Alvaro Morata'dan Galatasaray için olay sözler: "Kendim gitmek istedim"

Alvaro Morata'dan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili açıklama geldi. Yenikapı'daki organizasyonda sahneye çıkmayan Alvaro Morata, sosyal medya hesabından konuya dair bilgilendirmede bulundu.

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Alvaro Morata'dan Galatasaray için olay sözler:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 20:16

Galatasaray'ın 5. yıldız kutlamaları için Yenikapı'da özel bir etkinlik düzenlenirken, Alvaro Morata ise sahnede olmamasıyla herkesi şaşırtmıştı. Akabinde ise sürece dair pek çok haber çıktığını gören İspanyol golcü, tüm yaşananların kendi tercihi olduğunu belirtti.

ALVARO MORATA'DAN GALATASARAY İÇİN AÇIKLAMA

"Tüm harika Galatasaray taraftarlarına, bu sezon elde ettiğimiz başarılardan daha fazla gurur duyamam. Beşinci yıldız ve Türkiye Kupası! Takım arkadaşlarımla, kulüp personeliyle ve taraftarlarla kutlamaların her anından gerçekten keyif aldım. Ne yazık ki kişisel bir problemim nedeniyle kutlama bitmeden ayrılmak zorunda kaldım. Kulüpteki herkese, personele ve teknik direktör Okan Buruk’a, milli takım ile birlikte UEFA Uluslar Ligi yarı finallerine hazırlanabilmem için ligin bitiminden önce gitmeme izin verdikleri için çok teşekkür ederim. Her zaman Cimbom! Yaşa Galatasaray!"

Alvaro Morata'dan Galatasaray için olay sözler: "Kendim gitmek istedim"

Sıkça Sorulan Sorular

MORATA GALATASARAY'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Yıldız golcü, Milan'dan kiralanmıştı.
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#Galatasaray Transferi
#Alvaro Morata
#Transfer Haberleri
#Spor
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