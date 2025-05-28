Barış Alper Yılmaz'dan transfer açıklaması:

Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla birlikte transfer planlamaları da hızlandı. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, sezonun bitmesiyle birlikte Avrupa itirafında bulundu.

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN TRANSFER SÖZLERİ

"Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Transfer haberlerinin çıkması da kulübümle alakalı, takımıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray sayesinde bugün buradayız. Galatasaray'ın yeri bende çok ayrı. Bu haberler çıkıyorsa Galatasaray sayesinde çıkıyor. Gönül ister ki kulübüm onay verir, her şey iyi gider, ben de Avrupa'da oynarım."

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 48 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 14 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.