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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe’de yıldızlar tek tek kayıyor: Yolun sonu göründü!

Fenerbahçe’de Dusan Tadic ve Edin Dzeko’dan sonra Dominik Livakovic için de yolun sonu göründü. Fenerbahçe’nin şampiyonluk transferlerinden olan Dominik Livakovic, gelecek yaz dönemiyle birlikte Fenerbahçe’den ayrılmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe’de yıldızlar tek tek kayıyor: Yolun sonu göründü!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 17:45
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 17:50

Fenerbahçe’nin Süper Lig şampiyonluğunu kaybetmesiyle birlikte Dominik Livakovic de topun ağzına geldi. Edin Dzeko ve Dusan Tadic için ayrılık biletini kesen Fenerbahçe, an itibarıyla Dominik Livakovic’i de gözden çıkardı.

FENERBAHÇE’DE DOMINIK LIVAKOVIC TRANSFERİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Fenerbahçe’nin Altay Bayındır sonrasında kaleyi emanet ettiği ve Fernando Muslera etkisi yapmasını beklediği Dominik Livakovic, genel performansıyla sınıfta kaldı. Fenerbahçe kalesinde güven konusunda sıkıntılara sebep olan ve şampiyonluk mücadelesinde yeterince maç kurtaramayan Dominik Livakovic, artık Fenerbahçe’nin ‘gönderilecekler’ listesinde yer alıyor! Son olarak ise Hırvat kaleci de genel gidişattan memnun değil ve Fenerbahçe’den ayrılma ihtimaline olumlu yaklaşıyor.

Fenerbahçe’de yıldızlar tek tek kayıyor: Yolun sonu göründü!

FENERBAHÇE’DE MEVSİM SONBAHAR

Fenerbahçe’nin gelecek yaz döneminde ciddi bir yapılanmaya gideceği süreçte; Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Dominik Livakovic gibi pek çok yıldıza veda edilecek. Halihazırda Fenerbahçe’nin göndereceği futbolculara Avrupa’dan pek çok talip çıkarken, Dominik Livakovic özelinde ise iyi bir bonservis miktarı elde edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de yıldızlar tek tek kayıyor: Yolun sonu göründü!

FENERBAHÇE’DE DOMINIK LIVAKOVIC PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Dominik Livakovic; 9 maçta kalesini gole kapatırken, 32 kez ise skor tabelasının değişmesine engel olamamıştı.

Fenerbahçe’de yıldızlar tek tek kayıyor: Yolun sonu göründü!
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Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE DOMINIK LIVAKOVIC İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Sarı lacivertli ekip, Hırvat kaleci için 6.65 milyon Euro ödeme gerçekleştirmişti.
ETİKETLER
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#Spor
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