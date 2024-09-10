Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Chelsea'nin genç yıldızı için teklif yapıldı

10 Eylül 2024 18:52 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 18:53

Transfer döneminin bitişine kısa bir süre kala orta saha bölgesi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, Premier Lig devi Chelsea'de forma giyen 20 yaşındaki Carney Chukwuemeka için teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine 3 gün kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Cimbom'da İtalya'dan sonra rota İngiltere'ye çevrildi.

GALATASARAY'DAN CHUKWUEMEKA HAMLESİ

Sarı-kırmızılıların, Premier Lig ekibi Chelsea'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka ilgilendiği iddia edildi.

İngiliz basınından TEAMtalk'un haberine göre; Galatasaray, Arsenal'den Jorginho ve Manchester United'dan Casemiro gibi isimlerle ilgilendikten sonra Chelsea'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Chukwuemeka için de teklifte bulundu.

İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

Galatasaray'ın İngiltere U21 Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcuyu Türkiye'ye gelmeye ikna etmek için büyük mücadele verdiği ifade edildi.

CARNEY CHUKWUEMEKA KİMDİR?

Carney Chukwuemeka, Avusturya'nın Eisenstadt şehrinde 20 Ekim 2003 yılında dünyaya geldi.

Aston Villa altyapısında yetişen 20 yaşındaki genç futbolcu 2019-20 sezonunda Aston Villa U18 takımına trasnfer oldu. 2020-2021 yılında Aston Villa U23 takımına geçiş yapan Carney Chukwuemeka, bir sene sonra ise A takıma yükseldi.

4 Ağustos 2022 tarihinde Aston Villa'dan Chelsea'ye transfer oldu.

27 MAÇTA 2 GOL-1 ASİST

Chelsea'nin 2022 yılında Aston Villa'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Nijerya asıllı İngiliz futbolcu, Premier Lig ekibinde 27 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösterilen genç oyuncunun, Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor.