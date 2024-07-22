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Galatasaray'ın 2. etap kamp kadrosu belli oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 12:48 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 12:56
Galatasaray&#039;ın 2. etap kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da yapacağı 2. etap kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda, izni devam eden Davinson Sanchez'in yanı sıra Kazımcan Karataş, Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau kadroda yer almadı.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampını 22-27 Temmuz'da Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak Galatasaray'da 2. etap kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray'ın 2. etap kamp kadrosu belli oldu - 1. Resim

DAVİNSON SANCHEZ İZİNLİ

Sarı-kırmızılı ekipte izni devam eden Davinson Sanchez'in yanı sıra Kazımcan Karataş, Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Avusturya 2. etap kamp kadrosu şu şekilde

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Gökdeniz Gürpüz, Atakan Ordu, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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