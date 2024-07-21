Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Höjbjerg, Marsilya'ya imza attı!

21 Temmuz 2024 19:36 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 20:13

Ligue 1 takımı Marsilya, Premier Lig ekibi Tottenham forması giyen Danimarkalı ortasaha Pierre-Emile Höjbjerg'in transferini gerçekleştirdi.

BONSERVİSİ 14 MİLYON EURO

Marsilya, Tottenham ile sözleşmesinde son senesine girmek üzere olan 28 yaşındaki ortasaha oyuncusu için 14 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

SEZON KARNESİ

Geçen sezon Tottenham forması ile 39 maça çıkan Höjberg, skor katkısı veremedi. Danimarka Milli Takımı ile EURO 2024'te 4 maçta görev almıştı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN LİSTESİNDEYDİ

Jose Mourinho ve Okan Buruk'un yönetime verdiği listede adı geçen Höjbjerg, kariyerine Fransız kulüp Marsilya'da devam edecek.