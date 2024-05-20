Galatasaray'ın 24 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe'de yıkıldı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 May 2024 00:01 - Güncelleme : 20 May 2024 00:10
Galatasaray ligde 24 maç sonra yenildi. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray'ın 24 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu.
Galatasaray, Fenerbahçe mağlubiyetiyle Süper Lig'de 24 maç sonra kaybetti. Maçın tek golü 75. Dakikada geldi. Galatasaray tüm atak girişimlerine rağmen skoru değiştiremedi ve sahadan mağlup ayrıldı.
ASLAN KONYASPOR’A KONUK OLACAK
Sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, 99 puanda kaldı ve son haftaya sarı-lacivertlilerin 3 puan önünde girdi. Galatasaray ligin son maçında Konyaspor'a konuk olacak.
Bu maçla birlikte Aslan'ın Süper Lig'deki 24 maçlık yenilmezlik serisini sona erdi. Cimbom derbi mağlubiyeti öncesinde son olarak Hatayspor'a deplasmanda kaybetmiş daha sonraki süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı