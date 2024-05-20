Galatasaray'ın 24 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe'de yıkıldı!

20 May 2024 00:01 - Güncelleme : 20 May 2024 00:10

İzmir'de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi

İzmir'de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi

Adnan Polat’tan dikkat çeken yenilgi yorumu: 10 kişiyle galibiyeti bizden çok hak ettiler

Adnan Polat’tan dikkat çeken yenilgi yorumu: 10 kişiyle galibiyeti bizden çok hak ettiler

Galatasaray, Fenerbahçe mağlubiyetiyle Süper Lig'de 24 maç sonra kaybetti. Maçın tek golü 75. Dakikada geldi. Galatasaray tüm atak girişimlerine rağmen skoru değiştiremedi ve sahadan mağlup ayrıldı.

ASLAN KONYASPOR’A KONUK OLACAK

Sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, 99 puanda kaldı ve son haftaya sarı-lacivertlilerin 3 puan önünde girdi. Galatasaray ligin son maçında Konyaspor'a konuk olacak.

Bu maçla birlikte Aslan'ın Süper Lig'deki 24 maçlık yenilmezlik serisini sona erdi. Cimbom derbi mağlubiyeti öncesinde son olarak Hatayspor'a deplasmanda kaybetmiş daha sonraki süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.