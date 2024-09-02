Galatasaray'ın beklediği Mario Hermoso, Roma'ya imza attı!

02 Eylül 2024 22:25 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 22:28

Emmanuel Emenike vatandaşı Victor Osimhen'e çağrıda bulundu! "Türkiye'nin en büyük kulübünde tarih yaz"

Emmanuel Emenike vatandaşı Victor Osimhen'e çağrıda bulundu! "Türkiye'nin en büyük kulübünde tarih yaz"

Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklara başlandı!

Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklara başlandı!

Bonservisini elinde bulunan İspanyol stoper Mario Hermoso'nun yeni takımı açıklandı. Galatasaray ile adı anılan Mario Hermoso, Serie A takımı Roma ile el sıkıştı.

Mario Hermoso'nun Roma'da 22 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Real Madrid altyapısında yetişen Mario Hermoso daha sonra Real Valladolid, Espanyol ve Atletico Madrid'de oynadı. İspanyol savunmacının güncel piyasa değeri 25 milyon euro.