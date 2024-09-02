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Galatasaray'ın beklediği Mario Hermoso, Roma'ya imza attı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Eylül 2024 22:25 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 22:28
Galatasaray&#039;ın beklediği Mario Hermoso, Roma&#039;ya imza attı!

LaLiga takımı Atletico Madrid'den ayrılan stoper Mario Hermoso, Serie A ekibi Roma'ya transfer oldu.

Bonservisini elinde bulunan İspanyol stoper Mario Hermoso'nun yeni takımı açıklandı. Galatasaray ile adı anılan Mario Hermoso, Serie A takımı Roma ile el sıkıştı.

Mario Hermoso'nun Roma'da 22 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Real Madrid altyapısında yetişen Mario Hermoso daha sonra Real Valladolid, Espanyol ve Atletico Madrid'de oynadı. İspanyol savunmacının güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

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Kaynak: tgrthaber.com
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