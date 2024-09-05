Galatasaray'ın Filip Kostic teklifi ortaya çıktı!

05 Eylül 2024 16:22 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:23

Kadrosuna son olarak Victor Osimhen ile güçlendiren Galatasaray, Juventus forması giyen Filip Kostic girişimlerini sürdürüyor. Cimbom'un Sırp yıldız için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satan Galatasaray, milli futbolcunun boşluğunu Juventus'tan Filip Kostic ile doldurmak istiyor.

Cimbom, dün Sırp yıldız için ciddi girişimlerde bulunmuş ancak Avrupa kupaları kayıtlarına transferi yetiştiremedi.

YAPILAN TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı takımın, tecrübeli sol kanat oyuncusu için Juventus'a ve Kostic'e yaptığı teklif ortaya çıktı.

Tutosport'ta yer alan habere göre; Galatasaray 31 yaşındaki yıldız futbolcu için İtalyan devine zorunlu satın alma opsiyonuyla 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptı ancak Juventus, 8 milyon euro talep etti.

4 MİLYON EURO DA MAAŞ ÖNERİLDİ

Haberin detayında sarı-kırmızılı yönetimin Juventus'ta 3.5 milyon euro kazanan futbolcuya yıllığı 4 milyon eurodan 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiği ifade edildi.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Kostic'in Crystal Palace, Southampton, Al Ittihad, Al Ain ve Spartak Moskova gibi birçok takımdan transfer teklifleri aldığı ancak bu teklifleri kabul etmediği de öne sürüldü.

Sırp futbolcunun doğru kararı vermek için biraz daha bekleyeceği ve gelen teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Sırp yıldız, siyah-beyazlı formayla 87 karşılaşmada 3 gol ve 15 asist kaydetti.

31 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında Alman ekibi Frankfurt'tan 14.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olmuştu.

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro civarında gösterilen olan Kostic, daha önce Hamburg, Stuttgart, Groningen, Radnicki 1923 ve Kragujevac U19 formalarını giydi.

Sırbistan Milli Takımı'nda da oynayan tecrübeli futbolcu, çıktığı 64 maçta 3 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.