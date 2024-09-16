Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı hakemi belli oldu!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 11:31 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:33
Galatasaray'ın Süper Lig'de Avrupa kupaları play-off maçları nedeniyle ertelenen ve yarın oynanacak Gaziantep FK maçının hakemi açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri açıklandı.
İşte maç programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler:
Salı | Galatasaray - Gaziantep FK: Cihan Aydın
Çarşamba | Samsunspor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
Perşembe | Trabzonspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen
Kaynak: tgrthaber.com