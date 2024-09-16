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Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı hakemi belli oldu!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 11:31 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:33
Galatasaray&#039;ın Gaziantep FK maçı hakemi belli oldu!

Galatasaray'ın Süper Lig'de Avrupa kupaları play-off maçları nedeniyle ertelenen ve yarın oynanacak Gaziantep FK maçının hakemi açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri açıklandı.

İşte maç programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler:

Salı | Galatasaray - Gaziantep FK: Cihan Aydın

Çarşamba | Samsunspor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

Perşembe | Trabzonspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen

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Kaynak: tgrthaber.com
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